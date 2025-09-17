LEXO PA REKLAMA!

“Në shtrat dua shumë...”, njihuni me vajzën e “Për’puthen” që ‘trembi’ djemtë: Erdha për hakmarrje...

Lajmifundit / 17 Shtator 2025, 14:18
Showbiz

Programi i dashurisë, “Për’puthen”, ka nisur të hënën sezonin e shtatë, e menjëherë ka nisur prezantimi i djemve dhe i vajzave konkurrente.

Një prej konkurrenteve vajza është Katerina. Ajo është 30 vjeçe dhe jeton në Greqi.

Në klipin prezantues të saj, Katerina i kishte shumë të qarta kërkesat për djemtë. Ajo tha lidhjet e saj zakonisht kanë qenë me meshkuj problematik, ndërsa tregoi se pikë në zemër i kishte mbetur “tullaci nga Elbasani”.

“Në Për’puthen kam ardhur për hakmarrje nga një tullac nga Elbasani. Dashuria për mua është të më mbështesni shpirtërisht dhe ekonomikisht. Histori horrori.

Unë e prisja veglën më të madhe po doli shumë e vogël. Nuk do falja kurrë dhunën. Flamur i kuq për mua është kur tjetri është brekëgrisur. Unë e ngre flamurin e bardhë kur banka është plot me lek.

E meta më e madhe që kam në marrëdhënie është se dua shumë seks. Puthja e parë ka qenë kur isha 14 vjeçe në plazhin e Semanit, në det, prapa ca makinave të mos na shikojnë.

Isha e vogël atëherë”, ka thënë Katerina në klipin e saj prezantues, duke i habitur të gjithë. Madje video e saj tashmë është bërë shumë virale në rrjet.

Duket se sinqeriteti i Katerinës i ka ‘trembur’ pak djemtë, të cilët thanë se u duket vajzë e vështirë për t’u përshtatur me të.

