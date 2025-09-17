Plagoset me thikë në kraharor 69-vjeçari në Himarë
Lajmifundit / 17 Shtator 2025, 14:28
Aktualitet
Një ngjarje e rëndë ka ndodhur sot në Himarë, ku një 69-vjeçar është plagosur me thikë.
I lënduari është identifikuar si Përparim Popa. Ai ka marrë plagë në kraharor dhe fillimisht është dërguar në spitalin e Himarës.
Për shkak të gjendjes shëndetësore, Popa është transportuar më pas drejt spitalit të Vlorës për mjekim më të specializuar.
Ende nuk dihen rrethanat e ngjarjes dhe motivet që kanë çuar në plagosjen e 69-vjeçarit.