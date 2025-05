Ambasada amerikane del me mesazh të fortë për qytetarët 4 ditë para zgjedhjeve të 11 Majit

Me nje logo qytetaresh ne radhe per te votuar, ambasada amerikane ne Tirane ka shperndare nje mesazh te forte vetem 4 dite para zgjedhjeve te 11 majit.

Mesazhi u ben thirrje qytetareve qe te votojne pa frike.

"Mos lejo të tjerët të flasin për ty. Vota jote është vetëm e jotja. Voto pa frikë", thuhet ne postimin e publikuar nga faqja zyrtare e ambasades amerikane ne Tirane.

Nje mesazh i tille vjen ne nje kohe kur se fundi diten e djeshme, kryeministri Edi Rama ka deklaruar se ata qytetare qe nuk do te votojne per PS, nuk duhet te falin fare per te votuar.