A do t’i kërkojë nesër Zelenskyt të njohë Kosovën shtet?/ Si përgjigjet Rama

Kryeministri Edi Rama do të presë nesër në Tiranë presidentin Volodymyr Zelensky me samitin që do të zhvillojë për Ukrainën.

Për këtë vizitë ka folur mbrëmjen e sotme Rama në Euronews Albania, ku ëhstë pyetur edhe në lidhje me Kosovën, të cilën Ukraina nuk e njeh si shtet të pavarur.

Konkretisht kreu i qeverisë u pyet nëse do ta diskutojë mundësinë e një njohje të Kosovën me Zelenskyn.

Ai nuk u përgjigj drejtpërdrejt, por deklaroi se në Samit do të jetë prezente vetë presidentja Vjosa Osmani.

“Dëgjoni, gjëja më e fisme që Kosova po bën është se po tregohet besnike ndaj vlerave të saj. Kjo e nderon Kosovën dhe nuk bëhet për të përfituar diçka. Kosova po bën gjënë e duhur, fillimisht për veten e saj, sa i takon besnikërisë ndaj vlerave të saj.

Sigurisht, rruga drejt njohjes nga Ukraina është e gjatë, por është pozitive që Kosova do jetë pjesëmarrëse. Presidentja Osmani ju përgjigj shumë shpejt ftesës dhe do të jemi të gjithë së bashku aty.

Pavarësisht mosmarrëveshjeve, çështjeve të ndërlikuara mes vetes, të gjithë do të jenë aty me Ukrainën, për diçka që na lidh të gjithëve, në mënyra të ndryshme”, theksoi Rama