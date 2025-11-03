Nënë e dy fëmijëve/ Zhdukja e Floresha Prengut, kushërira: Nuk e dimë nëse po e kërkojmë të gjallë apo të vdekur
Trento- Historia e zhdukjes së 35-vjeçares shqiptare, Floresha Prengu, nga qyteti italian i Trentos, mbetet ende e mbuluar me mister. Pavarësisht kërkimeve intensive dhe apelëve të vazhdueshëm të familjarëve, asnjë gjurmë nuk është gjetur për nënën e dy vajzave.
Sipas mediave italiane, Floreshës i humbi çdo shenjë pasi u nis për në punë. Të afërmit e saj kanë udhëtuar nga qytete të ndryshme të Italisë për të marrë pjesë në kërkime, ndërsa autoritetet vazhdojnë hetimet pa ndonjë rezultat konkret.
Ankthi i anëtarëve të familjes
Familja e Floreshës, e cila është dyndur në Trento nga e gjithë Italia ditët e fundit, po përjeton një sprovë të vërtetë. Ne kontaktuam kushërirën e Floreshës, e cila ka punuar pa u lodhur për të gjetur 35-vjeçaren që nga momentet e para.
Ajo konfirmoi ankthin që po përjeton familja: "Fatkeqësisht, dihet shumë pak: e dimë që ajo la një mesazh për burrin e saj dhe se kishte shkuar në punë." Këto detaje ishin të njohura që nga momentet e para, por më pas asgjë.
"Nuk mundëm të qëndronim në Trento; nëna e Floreshës jeton në Shqipëri dhe kushëriri im është kthyer në Perugia. Ia lamë gjithçka në dorë forcave të rendit", shtoi kushërira.
Janë të njëjtët oficerë të zbatimit të ligjit nga të cilët familja, në mënyrë të kuptueshme, dëshiron të dijë më shumë. Një heshtje dhe një pritje që, minutë pas minute, bëhet shqetësuese. "Nuk e dimë nëse po e kërkojnë gjallë apo të vdekur", shtoi kushërira, duke evokuar një ankth ngjitës.