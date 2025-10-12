Zgjedhjet në Kosovë, reagon kreu i PDK, Krasniqi: Fitore për qytetarin dhe demokracinë
Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, ka reaguar pas përfundimit të rundit të parë të zgjedhjeve lokale në Kosovë, duke e cilësuar rezultatin si një fitore për qytetarët dhe për vetë demokracinë.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, Krasniqi ka shprehur mirënjohje për çdo votë të dhënë në mbështetje të PDK-së, duke e quajtur këtë forcë politike si modelin më të mirë të qeverisjes lokale në vend.
“Faleminderit Kosovë! Sot fituan qytetarët, demokracia dhe besimi në të ardhmen.
Faleminderit për çdo votë, anekënd vendit, me të cilën qytetarët u përcaktuan për modelin më të mirë të qeverisjes lokale, atë të Partisë Demokratike të Kosovës”, shkroi Krasniqi.
Ai shtoi se PDK do të vijojë punën me përkushtim të plotë në komunat ku do të zhvillohet balotazhi, me qëllim që këto fitore të konfirmohen edhe në raundin e dytë.