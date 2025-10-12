Nis numërimi i votave në Prishtinë, shikoni kush i kryeson rezultatet
Lajmifundit / 12 Tetor 2025, 21:12
Në faqen e KQZ-së së Kosovës ka nisur tashmë publikimi i rezultateve pas numërimit të votave të para.
Në Prishtinë, nga 1,44% të votave të numëruara, Përparim Rama i LDK-së prin me 41.13%.
I dyti, aktualisht, është Hajrulla Çeku i LVV-së me 31.47%. Duket se mes këtyre të dyve do të ketë balotazh.
Uran Ismaili i PDK-së është i treti me 22,71%.
Bekë Berisha i AAK-së ka 2.41% të votave i ndjekur nga Besa Shahini e PSD me 1.28% të votave. /lapsi