LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Nis numërimi i votave në Prishtinë, shikoni kush i kryeson rezultatet

Lajmifundit / 12 Tetor 2025, 21:12
Kosovë&Rajon

Nis numërimi i votave në Prishtinë, shikoni kush i kryeson

Në faqen e KQZ-së së Kosovës ka nisur tashmë publikimi i rezultateve pas numërimit të votave të para.

Në Prishtinë, nga 1,44% të votave të numëruara, Përparim Rama i LDK-së prin me 41.13%.

I dyti, aktualisht, është Hajrulla Çeku i LVV-së me 31.47%. Duket se mes këtyre të dyve do të ketë balotazh.

Uran Ismaili i PDK-së është i treti me 22,71%.

Bekë Berisha i AAK-së ka 2.41% të votave i ndjekur nga Besa Shahini e PSD me 1.28% të votave. /lapsi

Nis numërimi i votave në Prishtinë, shikoni kush i kryeson

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion