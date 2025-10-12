Postera gjigantë për paqen në Tel Aviv dhe Jerusalem me Trump në krye: Mos u ndalni deri në normalizim
Postera të mëdhenj me mesazhe pro paqes dhe normalizimit të marrëdhënieve të Izraelit me vendet që janë pozicionuar kundër tij, u shfaqën të dielën në rrugët e Tel Avivit dhe Jerusalemit, duke tërhequr vëmendjen për një detaj të veçantë: mungesën e kryeministrit Benjamin Netanyahu.
Në posterat shfaqen figura të njohura amerikane si presidenti Donald Trump, senatori Marco Rubio, i dërguari amerikan Steve Witkoff dhe dhëndri i Trump-it, Jared Kushner, i cili së fundmi është rikthyer në skenën politike.
Posters Across Israel Praise Trump Team for Hostage Deal, Urge Continuation of Peace Plan— ME24 - Middle East 24 (@MiddleEast_24) October 12, 2025
Billboards and street posters across Israel have appeared praising former U.S. President Donald Trump and his team — Steve Witkoff, Jared Kushner, and Senator Marco Rubio — for brokering… pic.twitter.com/ky60kpr3td
Mesazhet nëpër afisha përfshijnë thirrje si: “Paqebërësit në Lindjen e Mesme”, “Mos ndaloni tani” dhe “Vazhdoni rrugën drejt normalizimit”.
Fotot e posterave janë shpërndarë gjerësisht në rrjetet sociale, duke nxitur reagime dhe komente për mungesën e Netanyahut në fushatën vizuale.
Afishat mbajnë logon e “Regional Security Coalition”, një organizatë e themeluar vitin e kaluar me synimin për të forcuar sigurinë e Izraelit në rajon.