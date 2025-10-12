LEXO PA REKLAMA!

Postera gjigantë për paqen në Tel Aviv dhe Jerusalem me Trump në krye: Mos u ndalni deri në normalizim

Lajmifundit / 12 Tetor 2025, 21:06
Bota

Postera gjigantë për paqen në Tel Aviv dhe Jerusalem me Trump

Postera të mëdhenj me mesazhe pro paqes dhe normalizimit të marrëdhënieve të Izraelit me vendet që janë pozicionuar kundër tij, u shfaqën të dielën në rrugët e Tel Avivit dhe Jerusalemit, duke tërhequr vëmendjen për një detaj të veçantë: mungesën e kryeministrit Benjamin Netanyahu.

Në posterat shfaqen figura të njohura amerikane si presidenti Donald Trump, senatori Marco Rubio, i dërguari amerikan Steve Witkoff dhe dhëndri i Trump-it, Jared Kushner, i cili së fundmi është rikthyer në skenën politike.

Mesazhet nëpër afisha përfshijnë thirrje si: “Paqebërësit në Lindjen e Mesme”, “Mos ndaloni tani” dhe “Vazhdoni rrugën drejt normalizimit”.

Fotot e posterave janë shpërndarë gjerësisht në rrjetet sociale, duke nxitur reagime dhe komente për mungesën e Netanyahut në fushatën vizuale.

Afishat mbajnë logon e “Regional Security Coalition”, një organizatë e themeluar vitin e kaluar me synimin për të forcuar sigurinë e Izraelit në rajon.

