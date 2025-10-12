LEXO PA REKLAMA!

Elbasani bllokohet çdo të diel, 6 kilometra në dy orë, makth për drejtuesit e mjeteve

Lajmifundit / 12 Tetor 2025, 20:55
Aktualitet

Elbasani bllokohet çdo të diel, 6 kilometra në dy orë,

Trafiku në Elbasan është kthyer në një makth të përjavshëm për qytetarët, veçanërisht të dielave pasdite, kur mijëra automjete rikthehen nga fundjava drejt Tiranës apo Durrësit.

Për të përshkuar vetëm 6-7 kilometra të unazës së qytetit, drejtuesve u duhen deri në 2 orë, për shkak të trafikut të rënduar dhe mungesës së menaxhimit efikas.

Situata bëhet edhe më kaotike nga sjelljet e papërgjegjshme të disa shoferëve, të cilët, për shkak të padurimit, kryejnë parakalime të gabuara dhe bllokojnë rrugët dytësore, duke e bërë thuajse të pamundur qarkullimin.

Edhe diten e sotme trafiku atje ka nisur qe prej ores 15.30 dhe ka vijuar ne kthim per nga Tirana e Rogozhina deri ne oret e mbremjes.

Aksi nacional dhe rrugët lidhëse janë totalisht të bllokuara çdo fundjavë, duke nxjerrë në pah nevojën emergjente për ndërhyrje infrastrukturore dhe zgjidhje të qëndrueshme për menaxhimin e trafikut./tch

