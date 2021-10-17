Zgjedhjet në Kosovë, arrestohen 4 persona për blerje votash
Katër persona kanë përfunduar në prangat e Policisë së Kosovës pasi dyshohet të kenë blerë vota.
Prokuroria njofton se arrestimet janë bërë në mbrëmjen e djeshme, pak orë para zgjedhjeve lokale që po mbahen sot në të gjitha komunat e vendit.
“Prokurori i Shtetit në bashkëpunim me Policinë e Kosovës, njoftojnë opinionin publik se mbrëmë më 16 tetor 2021 në orët e vona, janë arrestuar katër (4) persona në Kllokot, me inicialet A.D., M.K., A.T dhe Xh.B., në lidhje me procesin zgjedhor dhe me këtë dyshohet se kanë kryer veprat penale “Cenim i përcaktimit të lirë të votuesve” nga neni 210 i KPRK-së dhe “Dhënia ose marrja e ryshfetit në lidhje me votimin” nga neni 212 i KPRK-së. Katër të dyshuarit e arrestuar me urdhër të prokurorit të Shtetit janë dërguar në mbajtje për 48 orë”, thuhet në njoftimin