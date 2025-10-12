Zgjedhjet lokale/ Mbyllen qendrat e votimit në 38 komuna të Kosovës, pjesëmarrja deri në orën 18:00 rreth 33%
Lajmifundit / 12 Tetor 2025, 19:36
Kosovë&Rajon
Në 38 komuna të Kosovës ka nisur mbyllja e qendrave të votimit, pasi qytetarët për 12 orë kishin mundësi që të zgjidhnin udhëheqësit e rinj komunalë dhe përbërjet e reja të kuvendeve komunale.
Si rëndom, në qendrat ku ka ende votues, ato do të mbeten të hapura edhe pas orës 19:00, derisa të gjithë të kenë shfrytëzuar të drejtën e tyre për të votuar.
Dalja deri në orën 18:00 është rreth 33 për qind, teksa Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pritet të njoftojë për pjesëmarrjen përfundimtare në zgjedhje dhe ecurinë e procesit gjatë konferencës së planifikuar për në orën 19:30./ REL