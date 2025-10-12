LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

LAJM I FUNDIT/ Dalin exit-poll për zgjedhjet lokale në Kosovë

Lajmifundit / 12 Tetor 2025, 19:30
Kosovë&Rajon

LAJM I FUNDIT/ Dalin exit-poll për zgjedhjet lokale në Kosovë

Kanë dalë para pak çastesh rezultatet e ExitPoll-eve të para për zgjedhjet lokale të mbajtura këtë të diel në Kosovë. Sipas të dhënave që ka nxjerrë gazetari Baton Haxhiu në televionin T7 vetëm 4 komuna nuk kanë shkuar në balotazh.

Sipas tij në Prishtinë ku ishte eedhe gara më e fortë do të ketë balotazh mes Përparim Ramës së LDK dhe Hajrullah Çekut të LVV-së.

Në Mitrovicë të Jugut pritet të fitojë kandidati i PDK, Arian Tahitri me diferencë të thellë.

LAJM I FUNDIT/ Dalin exit-poll për zgjedhjet lokale në Kosovë

Kandidati i Vetëvendosjes është para në Podujevë, por nuk pritet të arrijë votat e mjaftueshme për t’u zgjedhur që në raundin e parë.

LAJM I FUNDIT/ Dalin exit-poll për zgjedhjet lokale në Kosovë

Balotazh pritet të ketë edhe në Drenas, por Haxhiu tha se rezultati është i ngushtë dhe kandidati i PDK mund të fitojë pa balotazh. 

LAJM I FUNDIT/ Dalin exit-poll për zgjedhjet lokale në Kosovë

Lajmi në përditësim

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion