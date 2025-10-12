LAJM I FUNDIT/ Dalin exit-poll për zgjedhjet lokale në Kosovë
Kanë dalë para pak çastesh rezultatet e ExitPoll-eve të para për zgjedhjet lokale të mbajtura këtë të diel në Kosovë. Sipas të dhënave që ka nxjerrë gazetari Baton Haxhiu në televionin T7 vetëm 4 komuna nuk kanë shkuar në balotazh.
Sipas tij në Prishtinë ku ishte eedhe gara më e fortë do të ketë balotazh mes Përparim Ramës së LDK dhe Hajrullah Çekut të LVV-së.
Në Mitrovicë të Jugut pritet të fitojë kandidati i PDK, Arian Tahitri me diferencë të thellë.
Kandidati i Vetëvendosjes është para në Podujevë, por nuk pritet të arrijë votat e mjaftueshme për t’u zgjedhur që në raundin e parë.
Balotazh pritet të ketë edhe në Drenas, por Haxhiu tha se rezultati është i ngushtë dhe kandidati i PDK mund të fitojë pa balotazh.
Lajmi në përditësim