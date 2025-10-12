Shpallet fituesi për “Parkun e Besimit”, Rama: krenarë për këtë projekt! Do doja të bënim më shumë parqe
Arkitekti i njohur danez Bjarke Ingels është shpallur fitues i garës ndërkombëtare për projektimin e “Parkut të Besimit” (Faith Park) në Tiranë. Në këtë garë morën pjesë 12 finalistë nga vende të ndryshme si Mbretëria e Bashkuar, Portugalia, Danimarka, Gjermania, Spanja, Meksika, Belgjika, Holanda dhe Italia.
Gjatë ceremonisë, kryeministri Edi Rama mbajti një fjalim, ku theksoi rëndësinë e këtij projekti dhe vështirësinë e përzgjedhjes së fituesit.
“Ishte po kështu një kohë nga e cila mësuam të gjithë. Kishte shumë gjëra që duheshin diskutuar dhe mësuar, ndërkohë që ndiqnim çdo projekt. Në fund ngecëm, sepse ishte e vështirë të merrnim një vendim.
Doja të merrja mendimin e disa prej jush dhe përpara gjeta dilemën: njëri duhej të fitonte. Nuk është se nuk jemi të bindur, jemi mjaft të bindur, por, në të njëjtën kohë, do të doja të bënim më shumë parqe.
Uroj që të kremtojmë së bashku çeljen e këtij parku, i cili është diçka për të cilën do të jemi shumë krenarë“, u shpreh Rama.
Ai shtoi se projekti i Parkut të Besimit do të jetë një vepër për të cilën Shqipëria do të ndihet krenare.