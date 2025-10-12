LEXO PA REKLAMA!

Lajmifundit / 12 Tetor 2025, 19:17
Showbiz

Video/ Habit Miss Grand Kosova 2025: Flas gjuhën e Kosovës dhe shqip

Brikena Selmani, Miss Grand Kosova 2025, ka shkaktuar reagime të shumta në rrjetet sociale pas një deklarate të pazakontë gjatë një interviste në garën ndërkombëtare të bukurisë.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by da baddest (@albaniabaddest)

Gjatë prezantimit të saj, kur u pyet se sa gjuhë të huaja flet, ajo u përgjigj pa hezitim: “Unë flas gjuhën e Kosovës, flas italisht, flas shqip gjithashtu!”.

Kjo përgjigje ka nxitur komente të ndryshme nga përdoruesit e rrjeteve sociale, të cilët u habitën nga përgjigjja e saj.

Disa e kanë marrë me humor, duke e justifikuar si një moment ku ajo ka pasur emocionet e intervistës, ndërsa të tjerë e kanë kritikuar.

 

