LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Zbulohen eshtra njerëzish në Kosovë, dyshohet se i përkasin personave të zhdukur gjatë luftës

Lajmifundit / 21 Tetor 2025, 10:01
Kosovë&Rajon

Zbulohen eshtra njerëzish në Kosovë, dyshohet se i përkasin

Në varrezat e Hajvalisë në Kosovë janë gjetur mbetje kockore që dyshohet të jenë të personave të zhdukur gjatë luftës.

Policia thote se gërmimet do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim, në kërkim të mbetjeve të tjera kockore.

“Njësitet policore të Drejtorisë për Hetimin e Krimeve të Luftës, në koordinim me IML-në dhe Komisionin Qeveritar për Persona të Zhdukur, kanë realizuar urdhëresën e Gjykatës Themelore Prishtinë për gërmim në varrezat e fshatit Hajvali, me ç’rast kanë gjetur mbetje eshtërore të njeriut, që dyshohet të jenë të paktën tre personave të zhdukur gjatë luftës së fundit në Kosovë 1998-1999”, thuhet në njoftim.

Njoftohet se eshtrat janë tërhequr nga IML-ja për ekzaminime mjeko-ligjore.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion