“Nuk kam frikë nga burgu”, ish-presidenti francez nis sot dënimin me 5 vite në qeli

Lajmifundit / 21 Tetor 2025, 09:25
Bota

“Nuk kam frikë nga burgu”, ish-presidenti francez nis sot

Ish-presidenti francez, Nicolas Sarkozy, do të shkojë sot në qeli, duke filluar një dënim me pesë vjet burg për komplot për të mbledhur fonde për fushatën nga Libia.

Sarkozi, i cili ishte presidenti konservator i Francës midis viteve 2007 dhe 2012, do të bëhet ish-udhëheqësi i parë francez që burgoset që nga bashkëpunëtori nazist Marshal Philippe Petain pas Luftës së Dytë Botërore.

“Nuk kam frikë nga burgu. Do ta mbaj kokën lart, edhe te portat e burgut”, tha Sarkozi për gazetën La Tribune Dimanche përpara burgosjes së tij.

Sarkozi ka të ngjarë të mbahet në njësinë e izolimit, ku të burgosurit janë të vendosur në qeli të veçanta dhe mbahen të ndarë gjatë aktiviteteve në natyrë për arsye sigurie.

Kushtet janë të ngjashme me pjesën tjetër të burgut: qelitë kanë një sipërfaqe prej 9 deri në 12 metra katrorë dhe, pas rinovimeve, tani përfshijnë edhe dushe private.

Sarkozi do të ketë qasje në një televizor – për një tarifë mujore prej 14 eurosh (16 dollarë amerikanë) – dhe një telefon fiks.


Një nga djemtë e Sarkozisë, Louis, bëri thirrje për një tubim të martën në mëngjes në mbështetje të babait të tij në lagjen luksoze të Parisit ku jeton ish-presidenti francez.

