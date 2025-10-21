Kush janë vëllezërit shqiptarë që krijuan "perandorinë" e kokainës në Britani, “Daily Mail”: Ishin si Ali Baba me 40 hajdutë
“Daily Mail” i ka kushtuar një shkrim trafikantëve shqiptarë të drogës, teksa është ndalur tek vëllezërit Klevisi dhe Artur Hoxhosmani.
Teksa përshkruajnë jetën luksoze të dy vëllezërve, media britanike “Daily Mail” shkruan se u arrestuan në një nga operacionet më të mëdha të kontrabandës së drogës në Evropë.
Vëllezërit drejtonin një sërë biznesesh dhe kishin apartamente dhe vila luksoze, jo vetëm në pjesët më të dëshirueshme të kryeqytetit të Shqipërisë, por edhe në “Bregun e Gjelbër” të lulëzuar të vendit, pranë Detit Jon.
Njëri prej tyre zotëronte gjithashtu një jaht në Dubai, i cili, sipas të gjitha gjasave, ishte një magnet për influenceret të cilat ftoheshin rregullisht në bord për festa luksoze.
Ata bënin një numër të lartë udhëtimesh luksoze, midis Londrës, Dubait, Jugut të Francës dhe Shqipërisë.
“Jeta luksoze duket se ka marrë një fund të papritur për të dy vëllezërit, pasi bëhet e qartë se suksesi i tyre ishte ndërtuar mbi themele shumë më të errëta nga sa ishte imagjinuar më parë.
Disa javë pasi pamjet e Rolls-Royce u postuan në internet, hetuesit shqiptarë arrestuan Klevis dhe Artur Hoxhosmani me akuzën e drejtimit të një prej operacioneve më të mëdha të kontrabandës së drogës në Evropë.
Dyshja u paraqit në gjykatë në fillim të këtij muaji, në Tiranë, i akuzuar për komplot për të trafikuar kokainë me vlerë 335 milionë paund nga Amerika Latine në Britani dhe BE. Prokurorët pretendojnë se dyshja kontrollonte një rrjet pan-evropian shumë të sofistikuar që përfshinte të paktën 16 operativë, shtrirja e të cilëve shtrihej në “tregjet ndërkombëtare kriminale”, me një nga “degët ekzekutive” të vendosura në Britani.
Duke fshehur drogën në ngarkesa mallrash të ligjshme, të tilla si kuti me banane dhe qese me kokrra kakaoje, pretendohet se “tonelata narkotikësh u transportuan në porte në Belgjikë, Holandë ose në rrugë tokësore për në Francë dhe Mbretërinë e Bashkuar” nga shoferë kamionësh që punonin për kompani të vërteta eksporti.
Hetuesit në Shqipëri, ku dyshja po mbahet në paraburgim në pritje të një gjyqi të plotë, kanë sekuestruar tashmë një jaht dhe një flotë makinash, duke përfshirë një Mercedes-benz AMG G63 – një SUV luksoz që shitet për më shumë se 140,000 paund, plus një Rolex dhe një orë dore Richard Mille”, shkruan Daily Mail.
Në një hetim të Daily Mail, i cili ngre edhe më shumë pyetje shqetësuese në lidhje me sistemin problematik britanik të imigracionit, u zbulua se vëllezërit ishin në gjendje të fillonin ndërtimin e perandorisë së tyre të dyshuar të drogës pasi u transferuan në Mbretërinë e Bashkuar, fillimisht si azilantë.
Ata ishte vendosur në Dorset, ku vendasit i përshkruanin si “fqinjët nga ferri”, me një nofkë që e quante Klevisin “Ali Baba” sepse bashkëpunëtorët e tij dukeshin të ishin 40 hajdutë.
Që atëherë Klevis ka grumbulluar disa dënime, përfshirë një për rrahjen e një gruaje, ndërsa burime të Ministrisë së Brendshme thonë se kishte një hetim të hapur policor për vepra të dyshuara penale të drogës kundër tij në kohën e arrestimit të tij në Shqipëri.
Dalja në pah e historisë shqetësuese të vëllezërve vjen mes raportimeve se numri i rasteve ndërkufitare të kontrabandës së drogës të trajtuara nga policia e krimit të organizuar e Britanisë është më shumë se dyfishuar në një vit të vetëm, duke i vënë forcat e ligjit nën presion në rritje.
Ndërkohë, Forca Kufitare është në rrugën e duhur për të sekuestruar një vëllim rekord të drogës së klasit A, të tilla si kokaina dhe heroina, për të dytin vit radhazi.
“Klevisi dhe Arturi, 42 vjeç, ishin dy nga katër vëllezërit e lindur në qytetin e Burrelit gjatë viteve të fundit të regjimit të ashpër e të izoluar komunist të vendit.
Kjo do të thoshte se ata u rritën pas trazirave pas rënies së diktatorit Enver Hoxha, kur ekonomia ra në një rënie të papritur dhe rendi dhe ligji u shembën.
Dy burime që janë pjesë e komunitetit shqiptar në Mbretërinë e Bashkuar i kanë thënë Daily Mail se, si një numër i madh bashkëkohësish të tyre, vëllezërit Hoxhosmani vendosën të largoheshin nga Shqipëria dhe të provonin fatin e tyre në Britani. Arturi erdhi në Mbretërinë e Bashkuar rreth vitit 1999, thanë ata, i ndjekur nga Klevisi disa vite më vonë.
Burime të Ministrisë së Brendshme thonë se ekziston një evidencë e një kërkese për azil për Arturin, megjithëse nën një datë lindjeje të ndryshme nga të dhënat e tij të regjistruara në Shqipëri, një taktikë e përdorur shpesh nga aplikantët shqiptarë për ta bërë më të vështirë për Ministrinë e Brendshme të bëjë verifikime.
Detajet e kërkesës së Klevis për të qëndruar në Mbretërinë e Bashkuar nuk janë publike, por me sa duket ai u përball me një betejë me Ministrinë e Brendshme kur kjo e fundit u përpoq të apelonte një vendim të Tribunalit të Imigracionit të Shkallës së Parë për t’i lejuar atij të qëndronte. Kjo u refuzua nga gjyqtari, tha Shërbimi Gjyqësor”, shkruan Daily Mail.
Deri në vitin 2013, jetonin në Bournemouth, ku Klevisi ishte drejtor i Crystal Hand Carwash. Ai drejtonte gjithashtu një dyqan gomash dhe është ende i regjistruar si drejtues i një kafeneje në qendër të qytetit.
Listat zgjedhore dhe të dhënat e tjera publike sugjerojnë se ata jetonin një jetë shëtitëse në vendpushimin bregdetar, duke lëvizur midis pronave të shumta brenda dhe jashtë qytetit.