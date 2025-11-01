VIDEO/ Rusia ndal operacionin e specialëve ukrainas, rrëzon helikopterin në Pokrovsk, 11 viktima
Forcat ushtarake ruse të premten në mbrëmje penguan një përpjekje të forcave speciale ukrainase për të transportuar ushtarë me helikopter në qytetin e Pokrovsk, në Ukrainën lindore, duke vrarë të 11 personat që ndodheshin në bord.
Ministria ruse e Mbrojtjes në një deklaratë të shtunën tha se qëllimi i operacionit ukrainas ishte të parandalonte përparimet e mëtejshme ruse në qytet.
"Të 11 burrat që zbritën nga helikopteri u vranë", thuhej në deklaratë, duke shtuar se forcat ruse po përparonin në Pokrovsk dhe po pastronin zonën.
Rusia kërkon të pushtojë të gjithë Donbasin, i cili përfshin rajonet Luhansk dhe Donetsk. Ukraina ende kontrollon rreth 10% të Donbasit, një sipërfaqe prej rreth 5,000 kilometrash katrorë në Donetskun perëndimor.