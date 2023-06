Ursula von der Layen telefonon Kurtin dhe Vuçiç: Ulni tensionet dhe rikthehuni në dialog

Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Layen i ka kërkuar president serb Aleksander Vuçiç që t’i rikthehet dialogut me Kosovën.

Von der Layen njoftoi përmes Tëitterit se ka zhvilluar një bisedë telefonike me Vuçiç, ku ka biseduar për rolin e Serbisë në depërshkallëzimin e tensioneve në veri të Kosovës.

Ajo i ka kërkuar kreut të qeverisë serbe që ai t’i bëjë të gjitha përpjekjet për ta përkrahur rikthimin e dialogut të ndërmjetësuar nga BE, në normalizimin e marrëdhënieve midis Serbisë dhe Kosovës.

“Fola me presidenti Vuçiç sot për rolin e Serbisë depërshkallëzimin e tensioneve në veri të Kosovës. Kërkova nga ai që t’i bëjë të gjitha përpjekjet për ta përkrahur rikthimin e dialogut të ndërmjetësuar nga BE-ja në normalizimin e marrëdhënieve midis Serbisë dhe Kosovës”, shkroi kreu i KE.

Gjatë paradites së sotme, Ursula von der Layen ka zhvilluar edhe një bisedë me kryeministrin kosovar Albin Kurti, ku i ka kërkuar të njëjtën gjë si presidentit serb Aleksander Vuçiç.

Ajo njoftoi se kishte biseduar me Albin Kurtin dhe i ka theksuar nevojën urgjente për deskalim dhe kthim në dialog.

“Fola me kryeministrin Albin Kurti këtë mengjes. Theksova nevojën urgjente për deskalim dhe kthim në dialogun e lehtësuar nga BE-ja për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Do të flas me presidentin Vuçiq më vonë sot”, shkroi von der Layen.