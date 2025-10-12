Ramush Haradinaj komenton për suksesin historik në zgjedhjet lokale: Nga nesër fillojmë me punën
Pas përfundimit të procesit zgjedhor për kryetarë komunash në Kosovë, Ramush Haradinaj, kryetar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), ka shprehur një falënderim dhe një mesazh motivues për strukturat e partisë dhe votuesit.
Ai e përshkroi rezultatin si një “fitore historike” dhe shprehu krenarinë për kontributin e gjithë atyre që morën pjesë në proces, duke përfshirë garuesit, komisionerët dhe vëzhguesit.
Haradinaj i bëri thirrje fituesve që të nisin punën menjëherë, duke theksuar rëndësinë e angazhimit dhe përkushtimit në detyrën e tyre të re. Ai përshëndeti gjithashtu të gjithë kandidatët që do të marrin zyrtarisht detyrën në ditët në vijim.
Në mesazhin e tij, ai theksoi se çdo individ i angazhuar në zgjedhje, pavarësisht rolit që kishte, kishte kontribuar në arritjen e këtij rezultati.
“Deshiroj t’ju falënderoj për këtë fitore dhe rezultat historik,” shkroi Haradinaj, duke e nënvizuar rëndësinë e këtij momenti për partinë dhe për të gjithë ata që besojnë në misionin e AAK-së.
Ai u angazhua të mbështesë dhe të inkurajojë të gjithë ata që janë pjesë e strukturave të partisë, duke e konsideruar këtë fitore si rezultat të përpjekjeve të përbashkëta.
Në përfundim, Haradinaj shprehu optimizëm për të ardhmen dhe theksoi se AAK është në rrugën e duhur për të realizuar objektivat e saj.
Kjo fitore do të jetë një pikënisje për riangazhimin e partisë dhe përmirësimin e kushteve për qytetarët e Kosovës, duke e bërë përkushtimin dhe profesionalizmin e nevojshëm për t’u përballur me sfidat në mandatin e ri. “Urime AAK!”, mbylli ai mesazhin e tij, duke nënvizuar entuziazmin për punën që pret të bëhet.