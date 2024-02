“Qeveria nuk jep dot më shumë”/ Kryeministri grek flet për protestën e fermerëve

Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis, ka folur për çështjen së mobilizimit të fermerëve që do të kulmojnë ditën e nesërme me tubimin më të madh dhe plotësimit të kërkesave të tyre.

Në intervistën për Star, Kryeministri Kyriakos Mitsotakis u dërgoi një mesazh të qartë fermerëve se qeveria nuk mund të japë asgjë më shumë se sa ka dhënë tashmë.

Ai tha se fermerët kanë të drejtë të demonstrojnë, ashtu si klasat e tjera profesionale, dhe vuri në dukje se tubimi do të zhvillohet në konsultim me policinë, ndërsa shtoi se mobilizime të tilla janë edhe një mjet për të bërë presion mbi Brukselin, shkruajnë mediat greke.

“Nëse do të shkonim formalisht me ligjin, makineritë bujqësore nuk duhet të ishin në qarkullim. Por e kuptoj pse edhe fermerët tanë duan të bëjnë një mobilizim të koordinuar. Kaq shumë po protestojnë në qendër të Athinës, pse të mos kenë të drejtë edhe fermerët tanë? Kjo do të bëhet në koordinim me Policinë dhe i kërkoj fermerëve që të jenë në një kanal të hapur komunikimi me policinë. Kusht është gjithmonë që trafiku i qytetit të mos ndërpritet sa më shumë dhe të shmanget çdo dhunë dhe ekstreme.

Mobilizimet ishin të moderuara dhe mendoj se ndërprerja e transportit dhe e jetës ekonomike ishte e kufizuar. Qeveria i është përgjigjur shumë kërkesave të fermerëve, duke pranuar se ata kanë të drejtë. Nuk kemi çfarë të japim më shumë. Dhe fermerët e dinë se qeveria ka tejkaluar kufijtë e pritjeve të tyre për energjinë elektrike.

Kështu që nesër do të kemi një lëvizje përshkallëzimi dhe më pas gjërat do të hyjnë në ritmin e tyre, do të fillojë sezoni i farës.” tha Mitsotakis.