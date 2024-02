Pritja e Pavarësisë, Kurti: Kosova, më e fortë dhe më e sigurt me aleatët

Kryeministri i vendit, Albin Kurti, në pritjen shtetërore në rastin e 16-vjetorit të Pavarësisë së Kosovës, tha se Kosova është shteti më i ri në hartën e Evropës, por edhe njëra nga demokracitë më të shëndosha në zhvillim, në tërë kontinentin tonë.

Kryeministri Kurti më tej foli për të kaluarën e Kosovës plot me sakrifica deri në arritjen e ditës së pavarësisë.

Ai, me këtë rast, kujtoi edhe mbështetjen e aleatëve tanë ndërkombëtarë në rrugëtimin e shtetësisë së Kosovës.

“Kosova është dhe mbetet e palëkundur në rrugëtimin e saj me aleatët ndërkombëtarë, SHBA, që janë tej Atlantikut e që qëndrojnë pranë nesh dhe aleatët evropianë, të kontinentit tonë të përbashkët”, tha Kurti, derisa shtoi se me miq dha aleatë jemi më të fortë dhe më të sigurt.

Ai tutje theksoi se bashkë me aleatët tanë do të ecim drejt anëtarësimit në BE dhe në NATO.