Po vjen i ftohti dhe moti me reshje, rrebeshe në Shqipëri dhe Kosovë

Anticiklonet stabile që erdhën nga Mesdheu dhe Afrika veriore dhe na dhuruan mot mjaft të ngrohtë dhe stabil këto ditë Prilli po iu vjen fundi.

“Shembja” e anticiklonit të fuqishëm stabil dhe ardhja e ajrit të ftohtë polar në Evropë shënon fillimin e destabilizimit të fuqishëm të motit edhe në viset tona.

Edhe dita e hënë do të jetë shumë e nxehtë, madje më e nxehta deri më tani dhe pastaj do të pasojë ndryshimi gradual i motit. Fillimisht do të ketë fuqizim të erërave jugore e sidomos jugperëndimore.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Të Martën do të ndjehet ndryshimi gradual i motit me shtim lokal të vranësirave, reshje lokale dhe ulje ende jo aq të theksuara të temperaturave.

E Mërkura shënon ardhjen e frontit të fuqishëm të ftohtë ajror i cili vjen nga Alpet Evropiane duke formuar edhe ciklogjenezen e fuqishme në Adriatik. Si pasojë do të ketë shtim të madh të vranësirave dhe dendësim masiv të tyre.

Priten edhe zhvillime të fuqishme konvektive që do të kushtëzojnë stuhi lokale me vetëtima dhe bubullimë si dhe mundësi për breshër.

Rrebeshe intensive me vetëtima dhe bubullimë do të ketë në shumë vise të Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut.

Me kalimin e rrebesheve të fuqishme mbeten ende prezente masat e fuqishme ciklonike dhe kështu shiu do të vazhdojë së bashku me uljen e ndjeshme të temperaturave. Në viset malore do të fillojnë reshjet e borës.

Pra, pas një periudhe të gjatë me mot të nxehtë dhe me diell nga e marta e sidomos nga e mërkura na pret mot shumë i paqëndrueshëm dhe me reshje të shpeshta e ulje të ndjeshme të temperaturave.



Detaje tjera në postimet tona të ardhshme./MeteoBallkan