"Po të na ndodhte ne…", Deputetja britanike në mbrojtje të Kosovës, kritika SHBA-BE

Deputetja britanike Alicia Kearns, mbajti një fjalim mbështetës ndaj Kosovës në debatin e zhvilluar në parlamentin britanik mbi situatën në Veri.

Kearns, e cila është edhe kryetarja e Komisionit për Punë të Jashtme, deklaroi se dhuna në Veri është e orkestruar nga Beogradi.

Duke kritikuar qëndrimin e SHBA dhe BE, ajo shtoi se nëse një gjë e tillë do të ndodhte në Britani, që kryetarët të mos lejoheshin të punonin në zyra, atëherë kjo do të kosiderohej si një goditje e rëndë ndaj demokracisë së vendit.

“Por ishte faji i ndërhyrjes nga jashtë, dhe duket se shpesh nuk përmendet kjo. Javën e kaluar, kryetarët e komunave, jo me dhunë, tentuan të futen në zyra, por dhuna u orkestrua.

Po të ndaloheshin kryetarët tanë të punonin nga zyrat e të detyroheshin të punonin në shtëpi, do të thoshim është goditje e rëndë ndaj demokracisë. Pati dhunë të orkestruar në veri nga milicia e financiar nga Beogradi, dhunë kundër KFOR-it, Policisë, hodhën koktej molotovi, gjuajtën me armë, dogjën vetura.

Po dështohet vendosja e masave ndaj Beogradit, qytetarët në veri kërcënohen nga grupet kriminale”, tha Kearns.