NATO reagon për situatën në Veri të Kosovës: Të ndalet menjëherë dhuna

NATO ka publikuar një deklaratë zyrtare në të cilën dënon situatën e tensionuar në veri të Kosovës.

NATO i ka cilësuar të papranueshme sulmet ndaj KFOR-it, ndërsa u ka bërë thirrje palëve të angazhohen në dialog e të heqin dorë nga veprimet që nxisin dhunë.

Deklarata e plotë:

NATO dënon fuqishëm sulmet e paprovokuara kundër trupave të KFOR-it në veri të Kosovës, të cilat kanë çuar në plagosjen e një numri prej tyre. Sulme të tilla janë krejtësisht të papranueshme. Dhuna duhet të ndalet menjëherë. Ne u bëjmë thirrje të gjitha palëve që të përmbahen nga veprimet që nxisin më tej tensionet dhe të angazhohen në dialog. KFOR-i do të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të ruajtur një mjedis të sigurt dhe të sigurt dhe do të vazhdojë të veprojë në mënyrë të paanshme, në përputhje me mandatin e tij sipas Rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të vitit 1999.