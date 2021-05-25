Krijimi i qeverisë së re dhe dialogu me Serbinë, Kurti takim me Haradinajn dhe Abdixhikun
Ditën e sotme, kryeministri i Kosovës, Albin Kurti do të takohet me liderin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj. Njoftimi zyrtar nga kryeministria bëri me dije se të mërkurën, Kurti do zhvillojë një takim me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku.
Ndërkohë që PDK, ndryshe nga Haradinaj dhe Abdixhiku nuk ka pranuar të takohet me kryeministrin e Kosovës. Ky i fundit i kishte dërguar nga një letër liderëve të partive parlamentare për t’u takuar dhe koordinuar për çështjet politike./telegraf