Krijimi i qeverisë së re dhe dialogu me Serbinë, Kurti takim me Haradinajn dhe Abdixhikun

Lajmifundit / 25 Maj 2021, 08:42
Krijimi i qeverisë së re dhe dialogu me Serbinë, Kurti takim me

Ditën e sotme, kryeministri i Kosovës, Albin Kurti do të takohet me liderin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj. Njoftimi zyrtar nga kryeministria bëri me dije se të mërkurën, Kurti do zhvillojë një takim me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku.

Ndërkohë që PDK, ndryshe nga Haradinaj dhe Abdixhiku nuk ka pranuar të takohet me kryeministrin e Kosovës. Ky i fundit i kishte dërguar nga një letër liderëve të partive parlamentare për t’u takuar dhe koordinuar për çështjet politike./telegraf

