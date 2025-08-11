Kishte veshur bluzën me portretin e Arkanit, boksieri shqiptar rreh në mes të Zyrihut djalin e kriminelit serb
Boksieri shqiptar nga Kumanova Astrit Sejdi ka rrahur në mes të Zyrihut djalin e kriminelit serb Arkanit.
Ngjarja ka ndodhur ditën e sotme dhe bëhet e ditur nga ish deputeti Azgan Haklaj.
“Sot në orën 17:25′ në Zyrih ky djalosh trim nga Kumanova Astrit Sejdi teksa është shkëmbyer me djalin e Arkanit kur ka parë në bluzën e tij portretin e Arkanit dhe të Putinit nuk ka duruar dot.
Boksieri i talentuar menjëherë e ka marrë para si buldazer!
Tani sapo ka dalë nga stacioni policor dhe është shëndosh e mirë”, shkruan Haklaj.
Arkani (Željko Ražnatović), një figurë e njohur ushtarake dhe kriminale serbe gjatë viteve 1990.
U bë i famshëm si udhëheqës i “Tigrave të Arkanit”, një njësi paraushtarake serbe që veproi gjatë luftërave në Kroaci, Bosnjë dhe Kosovë.
Ai u akuzua për krime lufte, përfshirë vrasje, dëbime të popullsisë dhe mizori ndaj civilëve jo-serbë.
Ishte gjithashtu i përfshirë në botën e krimit të organizuar (vjedhje, grabitje bankash, kontrabandë).
Armani u vra në vitin 2000 në hotelin “InterContinental” në Beograd, në një atentat.