Tërmeti në Turqi, një i vdekur e 29 të plagosur, shemben 16 ndërtesa
Tërmeti i fortë me magnitudë 6.1 ballë qe goditi dje Turqinë perëndimore, ka shkatërruar më shumë se një duzinë ndërtesash pranë epiqendrës dhe duke vrarë të paktën një person, sipas dëshmitarëve okularë dhe zyrtarëve lokalë. Lëkundjet u ndjenë deri në Stamboll dhe Izmir.
CNN turk raportoi vdekjen e nje personi dhe plagosjen e 29 te tjereve ndersa jane shembur 16 ndertesa.
Ministri i Brendshëm Ali Yerlikaya njoftoi se katër persona të bllokuar në rrënojat e një ndërtese të shembur në Sındırgı ishin shpëtuar. Megjithatë, 81-vjeçari Nihat Önbaş, i cili u nxor nga rrënojat dhe u dërgua në spital, vdiq pavarësisht të gjitha ndërhyrjeve mjekësore. Gruaja e tij, Hamdiye Önbaş, thuhet se pësoi një krah të thyer.
Zyra e guvernatorit raportoi se u shkatërruan gjithsej 16 ndërtesa, 12 prej të cilave ishin të braktisura, dhe 29 persona u plagosën. Asnjë nga të plagosurit nuk ishte në gjendje të rëndë.
Thellësia e lëkundjeve pasuese, të cilat vazhduan gjatë gjithë natës, varioi nga 5.6 në 22.4 kilometra. U regjistruan dy lëkundje të tjera, me magnitudë 4.0 në orën 1:59 të mëngjesit dhe 3.3 në orën 2:10 të mëngjesit.
Deri tani autoritetet raportojne mbi 100 pas goditje.
Lëkundjet u matën me magnitudë 4.6, 4.1 dhe 4.2.
Banorët nuk kane pranuar dje të hyjnë në shtëpitë e tyre për shkak të frikës. Ata e kaluan natën në rrugë dhe në stadiumin Atatürk. Të mbështjellë me batanije, banorët e Sindırgı pritën jashtë deri në agim.
Tërmeti ndodhi në orën 19:53 të dielën dhe epiqendra e tij ishte pranë Sındırgı në Provincën Balıkesir, rreth 51 kilometra në juglindje të Balıkesirit, ose 206 kilometra në jugperëndim të Stambollit.
Autoriteti i Menaxhimit të Fatkeqësive dhe Emergjencave i Turqisë ( AFAD ) tha se tërmeti kishte një magnitudë paraprake prej 6.1 ballësh, me një thellësi prej 11 kilometrash. Qendra Sizmologjike Evropiane-Mesdhetare (EMSC) konfirmoi magnitudën.
Aktorja Eylül Tumbar tha se tezja dhe xhaxhai i saj ishin ndër të bllokuarit nën rrënojat në Balıkesir, por vetëm tezja e saj e madhe mundi të shpëtohej. "Ata nuk mundën ta shpëtonin xhaxhain tim, u prehtë në paqe. Megjithatë, i falënderoj të gjithë ata që u përpoqën të ndihmonin", tha ajo në X.
Sipas Shërbimit Gjeologjik të SHBA-së ( USGS ), rreth 31.8 milionë njerëz mund ta kenë ndjerë tërmetin e së dielës, përfshirë 228,000 njerëz që mund të kenë përjetuar dridhje “të forta” deri në “të rënda”. Dridhja më e fortë ishte në Golcuk, Bigadic dhe Sindirgi.