IKMT do shembë me 32 kg tritol pallatin trekatësh në aksin Vlorë–Orikum
Mëngjesin e së henes në orën 07:30, IKMT ka planifikuar shembjen me shpërthim të kontrolluar të një objekti trekatësh beton-arme, pa leje, pranë aksit rrugor Vlorë–Orikum.
Aksioni po kryhet në bashkëpunim me Ministrinë e Mbrojtjes, Forcat Xheniere të Forcave të Armatosura, Policinë e Shtetit.
Për këtë operacion është planifikuar vendosja e 32 kilogramëve lëndë plasëse. ndërkohë, për arsye sigurie qarkullimi do të bllokohet përkohësisht në këtë aks si dhe energjia do ndërpritet për 15 minuta. Po ashtu janë marrë masat për prezencën e numrit të nevojshëm të mjeteve zjarrfikëse, ambulancave dhe personelit respektiv.
Në njoftim thuhet edhe se janë njoftuar të gjithë pronarët e objekteve pranë perimetrit të sigurisë, duke kërkuar bashkëpunimin dhe duke i informuar për masat mbrojtëse që duhet të ndërmerren edhe nga ana e tyre për shmangien e dëmtimeve të mundshme.
Njoftimi i plotë i IKMT:
Nesër në datë 11.08.2025, në orën 07:30, IKMT ka planifikuar të kryejë demolimin me shpërthim të kontrolluar të një objekti trekatësh beton-arme, i ndodhur pranë aksit rrugor Vlorë–Orikum.
Ky aksion po kryhet në bashkëpunim me Ministrinë e Mbrojtjes, Forcat Xheniere të Forcave të Armatosura, Policinë e Shtetit.
Për demolimin e këtij objekti janë hapur 410 furnela, janë shtrirë 1,100 metra linearë fitil detonant dhe është planifikuar vendosja e 32 kilogramëve lëndë plasëse.
Për të minimizuar ndikimin e procesit në zonën dhe objektet përreth, si dhe për të garantuar mbarëvajtjen e sezonit turistik, shpërthimi do të zhvillohet në orët e para të mëngjesit.
Në bashkëpunim me Policinë e Shtetit janë marrë të gjtha masat e nevojshme që ky operacion të realizohet me sukses për këtë arsye do të bllokohet përkohësisht aksi rrugor Vlorë–Orikum, si dhe është rakorduar me strukturat përkatëse për ndërprerjen e furnizimit me energji elektrike 15 minuta përpara shpërthimit.
Po ashtu janë marrë masat për prezencën e numrit të nevojshëm të mjeteve zjarrfikëse, ambulancave dhe personelit respektiv.
Janë njoftuar të gjithë pronarët e objekteve pranë perimetrit të sigurisë, duke kërkuar bashkëpunimin dhe duke i informuar për masat mbrojtëse që duhet të ndërmerren edhe nga ana e tyre për shmangien e dëmtimeve të mundshme.
IKMT kërkon mirëkuptimin e qytetarëve dhe bizneseve që operojnë në atë zonë, si dhe i’u sigurojmë se në bashkëpunim me strukturat ligjzbatuese do të vijohet me ndërhyrjet me të gjithë forcën e ligjit ndaj çdo ndërtimi pa leje, në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Ftojmë të gjithë qytetarët të kontribuojnë në portalin hapesiraimepublike.gov.al për të vijuar këtë proces pa kthim, të vendosjes së plotë së ligjshmërisë, rikthimin e hapësirave dhe kontrollit të territorit. Interesi publik është mbi të gjitha.