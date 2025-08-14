LEXO PA REKLAMA!

Kërkojnë dorëheqjen e Vuçiç, përleshje të dhunshme gjatë protestave në Beograd! Presidenti serb: Banditë dhe vrasës

Lajmifundit / 14 Gusht 2025, 12:47
Të mërkurën në mbrëmje, protesta kundër qeverisë dhe presidentit Aleksandar Vuçiç u shndërrua në përleshje të dhunshme në shumë qytete të Serbisë. Demonstruesit u përplasën me policinë dhe me mbështetësit e Partisë Përparimtare Serbe (SNS).

Kulmi i tensionit erdhi pas sulmeve të mbështetësve të SNS ndaj demonstruesve kundër qeverisë në Vojvodinë, Vrbas dhe Baçka Palanka të martën, pa ndërhyrje nga policia.

Si kundërpërgjigje, protestat u organizuan në 30 qytete të mërkurën, me marshime drejt selive të SNS. Demonstruesit u pritën nga kordone policie dhe mbështetës të partisë, të përgatitur për dhunë.

Incidentet më të shumta u regjistruan në Novi Sad dhe Beograd. Mbështetësit e SNS përdorën mjete piroteknike ndaj protestuesve, të cilët iu kundërpërgjigjën pjesërisht. Në Novi Sad, policia përdori gaz lotsjellës, ndërsa ambiente të partisë u dogjën gjatë natës.

Në një konferencë për shtyp të mërkurën vonë, Vuçiç tha se 16 policë dhe 64 mbështetës të SNS-së ishin lënduar vetëm në Novi Sad. Vuçiç i përshkroi protestuesit si “banditë dhe vrasës” dhe tha se Beogradi dhe Novi Sadi tani do të “pastrohen” prej tyre, raportoi agjencia serbe e lajmeve Tanjug.

Ai tha se ky veprim kishte për qëllim të parandalonte një “luftë civile” dhe falënderoi mbështetësit e tij, “njerëzit e mrekullueshëm të zakonshëm” të cilët, tha ai, mbrojtën selinë e partisë “nga bllokuesit e çmendur”.

Në Beograd, policia bllokoi protestuesit që të afroheshin pranë parkut ku mbështetësit e Vuçiçit kanë ngritur kampe që nga marsi. Në qytete të tjera, përfshirë Nish, Pançevë, Krushevac dhe Kragujevac, situata ishte më e qetë, megjithatë tensioni mbeti i lartë.

