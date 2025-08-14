Rusia vijon sulmet ndaj Ukrainës/ 8 të vrarë dhe 18 të plagosur në 24 orët e fundit
Sulmet ruse ndaj Ukrainës kanë shkaktuar të paktën tetë të vdekur dhe 18 të plagosur, përfshirë fëmijë, në disa rajone gjatë 24 orëve të fundit, sipas autoriteteve lokale.
Forcat ruse përdorën 45 dronë Shahed dhe mjete të tjera ajrore pa pilot (UAV), si dhe dy raketa S-300/400 gjatë natës, raportuan Forcat Ajrore të Ukrainës.
Në provincën Kherson, katër persona humbën jetën dhe gjashtë u plagosën në sulmet me dronë dhe artileri mbi zonat e banuara, tha guvernatori Oleksandr Prokudin. Në rajonin e Donetskut, tre civilë u vranë dhe tre të tjerë u plagosën në Kostiantynivka, Pokrovsk dhe Rodynske, njoftoi guvernatori Vadym Filashkin.
Në Kharkiv, një person u vra dhe një tjetër u plagos gjatë bombardimeve dhe sulmeve me dronë në gjashtë vendbanime. Në rajonin e Sumy, disa komunitete u goditën nga sulme të rënda ajrore, ku të paktën shtatë persona, përfshirë një djalë 7-vjeçar, u plagosën.