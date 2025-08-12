LEXO PA REKLAMA!

Greqia në alarm, përfshihen nga zjarret Kefalonia, Fokida, Vonica dhe Zakinthos, rrezikohen banorët

Lajmifundit / 12 Gusht 2025, 09:49
Kosovë&Rajon

Greqia në alarm, përfshihen nga zjarret Kefalonia, Fokida, Vonica dhe

Zjarret e përfshira në disa prej ishujve dhe zonave më të njohura të Greqisë po shkaktojnë shqetësim të madh. Në orët e para të mëngjesit të së martës, një vatër e madhe zjarri u aktivizua në Kefalonia, duke detyruar autoritetet të dërgojnë mesazh alarmi 112 për banorët e zonave të prekura.

Sipas presidentit të Komunitetit të Faraklatës, Evangelos Marinakis, zjarri ka rënë nën kontroll të konsiderueshëm. “Për momentin kemi vetëm rishfaqje të vogla që po monitorohen nga Departamenti i Zjarrfikësve dhe nuk ka arsye për shqetësim,” tha Marinakis për ERTNews.

Zjarri filloi rreth orës 2:20 në një zonë malore me bimësi të ulët mes fshatrave Faraklata dhe Prokopata. Pavarësisht frontit të madh dhe erërave të forta, ndërhyrja e menjëhershme e forcave tokësore ka qenë vendimtare në parandalimin e përhapjes së zjarrit drejt zonave të populluara.

Erërat dhe ndërhyrja e mjeteve ajrore po ndihmojnë në shuarjen e flakëve, ndërsa zjarrfikësit dhe vullnetarët mbeten në vendngjarje për çdo rishfaqje të mundshme të zjarrit.

Situata vazhdon të jetë e tensionuar edhe në Fokida, Vonica dhe Zakinthos, ku zjarret kanë rrezikuar zonat e banuara dhe ka paralajmërime për evakuim të banorëve. Autoritetet greke janë në gatishmëri të plotë për të përballuar situatën.

