Apartament me qira apo fond privat pensioni? Ku ja vlen të investoni?!

Lajmifundit / 12 Gusht 2025, 09:28
Apartament me qira apo fond privat pensioni?

Në planifikimin financiar afatgjatë, zgjedhja mes investimit në pasuri të paluajtshme dhe një fondi privat pensioni varet nga prioritetet e individit.

Një apartament për qira mund të ruajë vlerën e kapitalit, por kërkon angazhim të vazhdueshëm, ka kosto shtesë dhe rrezik nga tregu.

 
 
 
 
 
A post shared by SIGAL UNIQA INVEST (@fondi_sigal)

Në të kundërt, fondet private të pensionit ofrojnë menaxhim profesional, diversifikim, përfitime tatimore dhe qasje më të lehtë në kapital.

Po ashtu, ato ofrojnë një proces më të qartë dhe të thjeshtë trashëgimie.

Për ata që kërkojnë siguri, fleksibilitet dhe rritje të qëndrueshme, fondi i pensionit është një zgjidhje më praktike dhe strategjike.

