Oficerja e policisë zhytet në ujë për të kapur hajdutin

Lajmifundit / 12 Gusht 2025, 09:27
Momente dramatike u zhvilluan gjatë ndjekjes së një të dyshuari për vjedhje makinash në Queens, e cila përfundoi në mënyrë të pazakontë — me një zhytje në ujë. Ngjarja u kap nga kamera në trupin e njërit prej dy oficerëve të Departamentit të Policisë së Nju Jorkut (NYPD) të përfshirë në incident.

Videoja fillon me 24-vjeçarin Matthew Swafford, i cili shihet duke ecur përgjatë një moli. Pavarësisht thirrjeve të një policeje që i bërtiste “Ndalo aty!”, ai nuk e ndaloi ecjen dhe u hodh në ujë. Oficerja, e vendosur për të mos lejuar arratisjen, hoqi pajisjet e saj dhe u zhyt menjëherë pas tij, ndërsa kolegu i saj kërkoi përforcime përmes radios.

Në pamjet filmike shihet momenti kur Swafford përpiqet ta mbysë policen, duke e kapur dhe zhytur nën ujë. Kjo shkaktoi ndërhyrjen e menjëhershme të oficerit të dytë, i cili gjithashtu u hodh në ujë për ta shpëtuar kolegen dhe për të neutralizuar të dyshuarin. Falë reagimit të shpejtë dhe vendosmërisë së tyre, Swafford u arrestua në vendngjarje.

Pas arrestimit, një nga oficerët i tha Swafford-it: “E përjetuam gjithë këtë për një makinë të vjedhur?”
Në përgjigje, 24-vjeçari pranoi: “Po, e di… ishte budallallëk.”

Departamenti i Policisë së Nju Jorkut reagoi me një deklaratë: “Një i dyshuar për vjedhje makinash u përpoq të arratisej duke u zhytur në ujë. Ai nuk e priste që oficerët e @NYPD101Pct do ta ndiqnin pa hezitim, duke vënë veten në rrezik. Veprimi i tyre i shpejtë dhe vendimtar i dha fund ndjekjes në mënyrë të sigurt, duke sjellë të dyshuarin në breg dhe në pranga.”

Ky nuk ishte incidenti i tij i parë me policinë. Më 29 qershor, ai u arrestua sërish pasi u kap me dy automjete të vjedhura, një motoçikletë Kawasaki (2018) dhe një Honda Civic (2017). Po ashtu, më 22 prill ai ishte i dyshuar për vjedhjen e tre automjeteve të tjera — një Honda sedan, një minivan Honda dhe një BMW sedan.

