Greqi/ 19-vjeçarja denoncon tentativën e përdhunimit në klub nate, ishte nën shoqërinë e të dashurit boksier shqiptar
Një 19-vjeçare greke ka denoncuar në polici një tentativë përdhunimi që ka ndodhur në tualetin e një klubi nate në Athinë. E reja ndodhej në shoqërinë e të dashurit të saj shqiptar, 23-vjeçar, i cili sipas mediave është boksier i njohur.
Sipas denoncimit, dy persona, një efektiv policie dhe miku i tij, e kanë ndjekur vajzën në zonën VIP të klubit. Vajza ka raportuar se miku i efektivit ka tentuar ta prekte, ndërsa polici sipas saj, “duartrokiste dhe dukej i argëtuar”.
Megjithatë, dokumentacioni zyrtar i autoriteteve greke nuk përmend tentativa e përdhunimit, por vetëm incidentin fizik. Në dosje thuhet se boksieri shqiptar ka goditur me grusht efektivin dhe mikun e tij, duke i dëmtuar në fytyrë.
Autoritetet greke po hetojnë gjithashtu për një sasi kokaine dhe MDMA që iu gjet në shtëpinë e 23-vjeçarit shqiptar, duke e përfshirë çështjen në hetime më të gjera kriminale.
Dëshmia e vajzës:
"Isha në një tavolinë VIP me të dashurin tim, M.A., 22 vjeç, dhe në prani të mikut të tyre të përbashkët K.S. Po kalonim shumë mirë duke kërcyer së bashku, pasi kishim konsumuar një sasi të vogël alkooli. Rreth orës 5:00 të mëngjesit u nisa vetëm drejt tualetit dhe papritmas ndjeva dikë që më tërhiqte nga krahu i majtë, duke më bërë të kthehesha për të parë se çfarë po ndodhte.
Pastaj vura re një burrë pranë meje me një këmishë të zezë, 1.75 deri në 1.80 i gjatë, 28 deri në 30 vjeç, me flokë të errët me mustaqe, me një tatuazh karakteristik në qafë. Pikërisht pranë tij qëndronte një burrë me flokë të errët, me sa duket miku i tij, pak më i gjatë, me një prerje të shkurtër flokësh, 28 deri në 30 vjeç, i cili po qeshte dhe po inkurajonte..." […]
Sidoqoftë, të dy ishin krejtësisht të panjohur për mua. Sapo u ktheva për të parë se çfarë po ndodhte, burri i panjohur që më ndaloi me dhunë dukej dukshëm i dehur, në gjendje të keqe, mbante erë të fortë alkooli dhe më tha “pse nuk po na flet k*rvë! Eja këtu, në shoqërinë tonë, na trego emrin tënd”. Isha e hutuar, nuk thashë asgjë dhe vetëm u përpoqa të shkoja në tualet.
Megjithatë, ai po më ndiqte nga pas, duke u përpjekur të më kapte nga shpatulla, duke më prekur në vithe në të njëjtën kohë, dhe duke më drejtuar me fraza vulgare, më tha: “Çfarë janë këto buzë të marra, hajde të shkojmë...do të të pëlqejë”. Ai u përpoq të hynte në tualet me mua në të njëjtën kohë, por unë, duke bërtitur, arrita ta shtyja dhe të hyja në tualet, duke mbyllur derën pas meje.
Ndihesha e tmerruar, nuk merrja dot frymë dhe po dridhesha. Për fat të mirë për mua, kisha telefonin celular me vete dhe u përpoqa të komunikoja me partnerin tim, në mënyrë që ai të më ndihmonte të dilja nga tualeti në mënyrë të sigurt dhe të më qetësonte. I dërgova mesazhe, pasi nuk mund të flisja për shkak të tronditjes së madhe që kisha pësuar.
Nga përmbajtja e mesazheve, ai e kuptoi se diçka po ndodhte dhe më telefonoi. Në të vërtetë, partneri im më erdhi në ndihmë dhe më shoqëroi për në në tavolinë, duke u thënë atyre se "vajza është e shoqëruar". Megjithatë, burrat e panjohur na ndoqën deri te tavolina dhe vazhduan të bënin gjeste ndaj meje. Ne menjëherë i njoftuam menaxherët e klubit, duke i informuar për sjelljen e papërshtatshme, dhe i kërkuam menaxherit t'i largonte ata në mënyrë që të largoheshim të sigurt, duke paguar edhe faturën tonë.
Menaxheri i dyqanit, pasi bisedoi pak me ta, u kthye dhe na tha se nuk mund t'i largonte dhe se do të ishte më mirë për ne të largoheshim, pa na dhënë shpjegime të mëtejshme, gjë që na shqetësoi thellësisht për marrëdhëniet që ekzistojnë midis tyre. Ndërsa po largoheshim, të dy burra të panjohur na u afruan përsëri dhe i pari na tha, ndër të tjera, "nuk do të shkosh askund - së pari do të na blesh një pije", ndërsa më pas më tha "bukuroshe e vogël, çfarë do me atë djalin shqiptar?", duke u përpjekur të më prekte përsëri.
Por më pas partneri im e ndaloi, duke rezultuar në përpjekjen e tyre njëkohësisht për ta goditur me grusht në fytyrë para të gjithë klientëve. Megjithatë, partneri im e mbrojti veten dhe kështu arritëm të largoheshim të panikosur".