Ballafaqim me Vuçiç në Tiranë? Osmani e prerë: Gjithmonë ka pasur...

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, teksa iu drejtua Pallatit të Kongreseve, ku do të mbahet Samiti Ukrainë-Evropa Juglindore, iu përgjigj pyetjeve nëse do të kërkojë që Ukraina të njohë Kosovën.

“Ne gjithnjë e kemi bërë një kërkesë të tillë, do ta vazhdojmë ta bëjmë, por me mirëkuptimin e plotë për situatën ku është Ukraina. Jam e bindur se ai moment do të vijë, bashkë me fitoren e Ukrainës”, tha Osmani.

Ndërkohë, e pyetur nëse do të ketë përballje me presidentin serb, Aleksander Vuçiç apo delegacionin serb që merr pjesë në këtë samit, Osmani tha se “gjithmonë ka pasur ballafaqime me ta”.

"Ne e kemi bërë një kërkesë të tillë dhe do vazhdojmë ta bëjmë me mirëkuptimin e plotë që Ukraina është në gjendje lufte, duke luftuar për lirinë e sja dhe për vlerat që janë aq të rëndësishme për secilin prej nesh. Jam e bindur që ai moment do të vijë bashkë me fitorene Ukrainës", tha Osmani.