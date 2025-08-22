Dështon sërish konstituimi i Kuvendit të Kosovës, Hekuran Murati nuk zgjidhet kryeparlamentar
Konstituimi i Kuvendit të Kosovës ka dështuar sërish këtë të premte, pasi kandidati për kryetar, Hekuran Murati, nuk arriti të siguronte shumicën e nevojshme të votave.
Murati mori 57 vota, kundër votuan 51 deputetë dhe gjashtë abstenuan. Pas kësaj, seanca u ndërpre dhe kryesuesi njoftoi se do të vazhdojë më 24 gusht në orën 11:00.
Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, sqaroi se PDK-ja nuk e mbështeti kandidaturën e Muratit, duke theksuar se ky subjekt politik ka vendosur të mos votojë ministrat e qeverisë së kaluar.
Ai akuzoi gjithashtu Vetëvendosjen se, duke propozuar Hekuran Muratin, e ka bërë të qartë që kandidati nuk do të merrte votat e nevojshme dhe ka shtyrë me qëllim formimin e institucioneve të reja.
Ky dështim thekson tensionet politike mes partive dhe vonesat në formimin e organeve qeverisëse, duke shtuar pasigurinë mbi nisjen e funksionimit të Kuvendit të ri.