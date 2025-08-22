LEXO PA REKLAMA!

Arrestohet në Korçë autori i dyshuar për plagosjen e dy personave në Sarandë, sekuestrohen armë zjarri

Lajmifundit / 22 Gusht 2025, 11:46
Operacionalja e Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë, në bashkëpunim me Policinë e Vlorës dhe atë të Korçës, ka arrestuar sot Ramadan Zoton, 43 vjeç, i dyshuar për plagosjen e dy personave më 17 korrik në lagjen nr. 3 të Sarandës.

Zoto, në bashkëpunim me persona të tjerë, plagosi me armë zjarri Gëzim Hajdarajn dhe Ernest Lamajn. Gjatë aksionit u sekuestruan disa armë zjarri dhe u shoqëruan edhe persona të tjerë të lidhur me ngjarjen.

Autori u lokalizua në zonën e Korçës teksa lëvizte me një makinë “Audi” dhe u ndalua pas ndërhyrjes së befasishme të policisë, duke u nxjerrë nga automjeti.

Më 20 korrik, Policia e Sarandës kishte arrestuar një tjetër të dyshuar për të njëjtën ngjarje, Artan Murtaj, 43 vjeç, që ishte shpallur në kërkim si pjesë e grupit që plagosi Hajdarajn dhe Lamajn.

Hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes vijojnë.

