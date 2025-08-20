LEXO PA REKLAMA!

Dështon përpjekja e 55-të për konstituimin e Kuvendit të Kosovës, Haxhiu dhe Gërvalla nuk kalojnë 

Lajmifundit / 20 Gusht 2025, 14:19
Kosovë&Rajon

Dështon përpjekja e 55-të për konstituimin e Kuvendit

Ka dështuar edhe përpjekja e 55-të për konstituimin e legjislaturës së nëntë të Kuvendit të Kosovës. Në vazhdimin e parë të seancës konstituive pas aktgjykimit të ri të Gjykatës Kushtetuese, kandidatja e LVV-së, Albulena Haxhiu, dhe më pas Donika Gërvalla nuk arritën të siguronin votat e mjaftueshme për t’u zgjedhur kryeparlamentare.

Glauk Konjufca, në emër të LVV-së, propozoi fillimisht Haxhiun, por në votimin e hapur rezultoi: 57 pro, 56 kundër dhe 3 abstenime. Më pas u propozua Gërvalla, me të njëjtin rezultat: 57 pro, 56 kundër dhe 3 abstenime. Për shkak të këtyre rezultateve, kryesuesi i seancës, Avni Dehari, ndërpreu mbledhjen dhe paralajmëroi vazhdimin pas 48 orësh.

Deputetja Haxhiu nuk dha deklarata për mediat para fillimit të seancës, duke mos treguar nëse do të tërhiqet nga përpjekjet për kryetare. Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj, theksoi se partia e tij nuk do të mbështeste Haxhiun dhe do të votonte një emër tjetër nga LVV-ja, si Glauk Konjufca, Saranda Bogujevci ose Shqipe Selimi. Zëvendëskryeministrja në detyrë nga komuniteti boshnjak, Emilija Rexhepi, konfirmoi se do të respektonte aktgjykimin e Kushtetueses dhe do të votonte Haxhiun.

Seanca pritet të vazhdojë me pjesëmarrjen e 120 deputetëve të legjislaturës së 9-të për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit dhe konstituimin e organeve të tjera udhëheqëse.

Presidentja Vjosa Osmani ka theksuar se konstituimi i Kuvendit është urgjent për vendin dhe vonesa e procesit ka dëmtuar besueshmërinë institucionale dhe pozicionin ndërkombëtar të Kosovës. Analistët politikë dhe juristët paralajmërojnë se pa një marrëveshje politike, procesi mbetet i vështirë, duke nënvizuar nevojën për funksionalitet institucional dhe stabilitet demokratik.

Sipas aktgjykimit të Gjykatës Kushtetuese, Kuvendi duhet të zgjedhë kryetarin e tij përmes votimit të hapur brenda 30 ditësh, me jo më shumë se tre raunde votimi për të njëjtin kandidat.

