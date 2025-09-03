LEXO PA REKLAMA!

Deklarohen të pafajshëm dy të akuzuarit për kanosje ndaj Kurtit. Ja çfarë deklaruan

Lajmifundit / 3 Shtator 2025, 12:07
Kosovë&Rajon

Deklarohen të pafajshëm dy të akuzuarit për kanosje ndaj

Fation Klinaku dhe Nuredin Selmani nuk e kanë pranuar fajësinë për kanosje të kryeministrit në detyrë, Albin Kurti. Në seancën e shqyrtimin fillestar, pas leximit të aktakuzës, Klinaku tha se nuk konsideron që nuk ka kryer vepër penale.

“Konsideroj qe nuk kam kryer vepër penale dhe unë nuk e pranoj fajësinë”, tha Klinaku. Fajësinë nuk e ka pranuar as i akuzuari tjetër Nuredin Selmani. Në leximin e aktakuzës, prokurori special, Bekim Kodraliu tha se Faton Klinaku e ka kanosur seriozisht dhe publikisht kryeministrin Albin Kurti.

“I pandehuri Faton Klinaku, seriozisht dhe publikisht e ka kanosur përmes rrjetit social Facebook duke postuar. Pas reagimeve të opinionit publik, i pandehuri ka përsëritur një shkrim me përmbajtje kërcënuese. I pandehuri seriozisht e ka kanosur me vrasje kryeministrin Albin Kurti”, tha ai.

Edhe për të akuzuarin Nuredin Selmanin, prokurori special tha se “seriozisht dhe publikisht e ka kanosur [Kurtin]” përmes rrjetit social Facebook. /Kosovapress

 

 

 

