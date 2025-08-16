Zjarret vazhdojnë të djegin Europën, shënohen viktima dhe dëme të mëdha në këto vende
Evropa Jugore po përballet me zjarre të shumta dhe të rrezikshme mes një vale të të nxehtit që ka çuar temperaturat mbi 40°C. Spanja dhe Portugalia janë ndër vendet më të goditura, me qindra zjarrfikës që luftojnë flakët dhe mijëra hektarë tokë të djegura.
Në Spanjë, 14 zjarre të mëdha janë aktive dhe tre persona kanë humbur jetën, përfshirë dy zjarrfikës vullnetarë. Kryeministri Pedro Sanchez paralajmëroi për rrezik ekstrem për zjarre të reja. Më shumë se 158,000 hektarë janë djegur – një sipërfaqe sa Londra metropolitane. Në Portugali, një ish-kryetar bashkie u gjet i vdekur, viktima e parë e këtij sezoni zjarresh. Shteti kërkoi ndihmë nga BE-ja për përballimin e situatës. 4,000 zjarrfikës janë angazhuar për të përballuar 7 zjarre të mëdha.
Në Greqi, një zjarr në ishullin Kios ka vazhduar për katër ditë dhe ka shkaktuar evakuime. Edhe Turqia po përballet me disa zjarre, por shumica janë nën kontroll. Sipas shkencëtarëve, ndryshimet klimatike, të shkaktuara nga djegia e lëndëve fosile, po rrisin frekuencën dhe intensitetin e zjarreve. Evropa është ngrohur dy herë më shpejt se pjesa tjetër e botës që nga vitet 1980.
2024 është viti më i nxehtë i regjistruar ndonjëherë, sipas agjencisë së BE-së për klimën.