Zelensky: Uroj të kemi takim trepalësh, të rëndësishme garancitë e paqes për Ukrainën
Në Shtëpinë e Bardhë po zhvillohet takimi trepalësh, SHBA-BE-Ukrainë për çështjen e Luftës.
“Jemi shumë të lumtur me presidentin, të gjithë udhëheqësit evropianë janë këtu. Do flasim për garancitë e sigurisë, SHBA do japin sinjale të forta.
“Putin pranon garanci sigurie për Ukrainën”, Trump: Europa do të mbajë një pjesë të madhe të barrës. Duhet të diskutojmë edhe mundësinë e shkëmbimeve territoriale.
Në drejtimin humanitar, është e rëndësishme të lirojmë të burgosurit. Të ndihmojmë fëmijët. Kjo është shumë e rëndësishme. Jam i lumtur që e diskutuam këtë me presidentin Trump. Do flasim me liderët, presidenti Trump do përpiqet për një takim trepalëshme Putin. E rëndësishme, garancitë e sigurisë”, theksoi Zelensky.