Zelensky takim me Trump në Shtëpinë e Bardhë, Rusia godet me sulmin më të madh ajror ndaj Ukrainës që nga korriku
Rusia ka nisur sulmin më të rëndë ajror ndaj Ukrainës që nga fundi i korrikut, duke përkuar me takimin e presidentit amerikan Donald Trump me homologun e tij ukrainas Volodymyr Zelensky dhe liderë evropianë në Shtëpinë e Bardhë.
Forcat Ajrore të Ukrainës bënë të ditur se gjatë natës Rusia lëshoi 270 dronë dhe 10 raketa, në një operacion të përmasave masive. Sipas deklaratës, katër raketa dhe 16 dronë arritën të kalojnë mbrojtjen ajrore ukrainase.
Bilanci i viktimave është i rëndë: tetë persona kanë humbur jetën dhe 54 të tjerë janë plagosur në sulme të përhapura në disa rajone të vendit. Pesë persona u vranë në qytetet pas vijës së frontit në Donetsk, ndërsa tre të tjerë gjetën vdekjen në Zaporizhzhia, ku u plagosën edhe 33 civilë.
Raporte për të plagosur ka pasur gjithashtu nga Kharkiv, Kherson, Dnipropetrovsk dhe Nikopol. Ndërkohë, në rajonin e Poltavas, mbi 1,471 familje dhe 119 biznese mbetën pa energji elektrike pas një “sulmi masiv” rus, sipas autoriteteve lokale.
Ky intensifikim i dhunës vjen në një moment kritik diplomatik, teksa Zelensky kërkon mbështetje më të fortë nga SHBA dhe aleatët perëndimorë.