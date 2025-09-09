Masakra në Shkodër, flet kamarierja që mbeti e plagosur: Autori ishte dhe me një person tjetër
Detaje të reja janë bërë publike nga ngjarja tragjike e ndodhur këtë të hënë në Shkodër, ku gazetarja e Euronews Albania, Matilda Braho, ka thënë për emisionin Now me moderatoren Erla Mëhilli se e plagosura, e cila ishte kamariere në lokal, ka parë dy persona.
Sipas deklaratës që ajo i ka dhënë familjarëve, autori mendohet të mos ketë qenë i vetëm, por i shoqëruar edhe nga një person tjetër.
“Vajza, në momentet kur ka dalë nga operacioni dhe ka ardhur në vetëdije, ka komunikuar me familjarët e saj. Këto po i them bazuar në deklaratat e familjarëve: ajo ka parë dy persona në motor, jo vetëm një supozohet që mund të jenë dy autorë", tha gazetarja e Euronews Albania nga spitali i Shkodrës, Matilda Braho.