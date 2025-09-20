LEXO PA REKLAMA!

Vritet një militant i IS-it që planifikoi sulme në Evropë dhe SHBA

Lajmifundit / 20 Shtator 2025, 09:47
Bota

Vritet një militant i IS-it që planifikoi sulme në Evropë

Koalicioni i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara tha se trupat e tij kanë vrarë një militant kryesor të grupit ekstremist, Shteti Islamik (IS) në Siri më 19 shtator.


Ky pjesëtar i IS-it u përshkrua si përgjegjës për planifikimin e sulmeve në Evropë dhe SHBA.

Agjencia kundërterrorizmit e Irakut tha se ka ndihmuar koalicionin në lokalizimin e militantit. Ai u identifikua si Omar Abdul-Qader, i njohur edhe me nofkën e luftës Abdul-Rahman al-Halabi.

Komanda Qendrore e ushtrisë amerikane tha se Abdul-Qader ishte “një operativ që paraqiste rrezik të drejtpërdrejt për SHBA-në”.

Agjencia irakiane për kundërterrorizëm tha se ai ishte kreu i operacioneve të huaja të IS-it. Ai ishte i përfshirë në bombardimin e Ambasadës iraniane në Bejrut më 2013, që shkaktoi vdekjen e më shumë se 20 personave. Në këtë sulm u vra edhe atasheu kulturor i Iranit, tha kjo agjenci.

