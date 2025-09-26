Vrau një nënë të re dhe 3 fëmijët e saj, autori gjendet i vdekur në burg (FOTO)
Një burrë që duhej të dilte në gjyq për vrasjen e një nëne të re dhe tre fëmijëve të saj, është gjetur i vdekur në qelinë e tij
Një burrë që duhej të dilte në gjyq për vrasjen e një nëne të re dhe tre fëmijëve të saj, është gjetur i vdekur në qelinë e tij. Mohammed Shabir, 45 vjeç, ishte i dënuar për katër akuza për vrasje dhe një akuzë për tentativë vrasjeje.
Ai u gjet i vdekur në HPM Leeds, ku po mbahej në paraburgim pasi do të gjykohej në lidhje me vdekjet e 29-vjeçares Bryonie Gawith, Densty Birtle 9 vjeç, Oscar Birtle 5 vjeç dhe Aubree Birtle 22 muajsh, në Bardford, West Yorks, vitin e kaluar.
45-vjeçari akuzohej gjithashtu për tentativën e vrasjes së motrës së Bryonie, Antonia Gawith, e cila po qëndronte në shtëpinë e familjes kur ndodhi ngjarja e tmerrshme.
Shabir ishte një nga tre burrat e akuzuar për djegien e pronës. Të pandehurit e tjerë, Sharaz Ali, 40 vjeç, dhe Calum Sunderland, 26 vjeç, do të dilnin gjithashtu në gjyq për vrasjet në nëntor në Gjykatën e Kurorës në Bradford. Treshja, të gjithë nga Keighley, West Yorks, i mohuan akuzat.
“Mohammed Shabir vdiq më 24 shtator 2025 në HMP Leeds. Avokati i Popullit për Burgjet dhe Lirinë me Kusht do të hetojë ngjarjen”, ka thënë një zëdhënës i shërbimit.
29-vjeçarja dhe tre fëmijët e saj u vranë gushtin e vitit të kaluar kur shtëpia e tyre u dogj në një sulm të dyshuar zjarrvënieje.
Në një deklaratë të lëshuar nga policia, familja e Bryonie-s tha se ajo ishte “jeta dhe shpirti i festës” dhe se ajo gjithmonë do të këndonte dhe vallëzonte me fëmijët e saj, duke shtuar:
“Fëmijët e saj ishin gjithçka për të”.
Jonathan Birtle, partneri i Bryonie-s dhe babai i fëmijëve, tha:
“Jam absolutisht i shqetësuar për humbjen e papritur të të bashkëshortes sime, Bryonie, dhe tre fëmijëve tanë të bukur. Unë dhe Bryonie ishim bashkë për një kohë të gjatë dhe patëm një jetë të mirë së bashku. Nuk mund ta mendoj jetën pa ta. Nuk do ti harroj kurrë dhe do jenë gjithmonë në zemrën time”.