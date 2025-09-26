EMRAT-VIDEO/ Zbulohet një magazinë ku përgatitej drogë për shitje në Tiranë, 5 të arrestuar
Policia e Tiranë ka zbuluar një magazinë ku fshihej lëndë narkotike dhe përgatitej për shitje në doza dhe si rezultat ka arrestuar 5 persona.
Më konkretisht, në kuadër të operacionit të koduar “Warehouse”, janë vënë në pranga shtetasit Xhoi Zina, 25 vjeç, Redion Kuqi, 21 vjeç, Erdi Gjiriti, 37 vjeç, Ardit Citaku, 22 vjeç dhe Angjelina Koçi, 22 vjeçe, të pestë banues në Tiranë.
“Në rrugën “Myslym Keta”, gjatë kontrollit në magazinën e shtetasit Redion Kuqi, me veprimtari prodhimin e paletave të drurit, u gjetën një valixhe me 9 kg lëndë të dyshuar narkotike kanabis dhe 1 armë zjarri pistoletë. Nga hetimet dyshohet se sasia e lëndës narkotike është transportuar nga Sukthi në Tiranë, nga shtetasi Xhoi Zina, në bashkëpunim me shtetasen Angjelina Koçi.
Gjatë ndërhyrjes së Policisë, në magazinë u konstatuan shtetasit Ardit Citaku dhe Erdi Gjiriti. Gjatë kontrollit fizik, shtetasi Erdi Gjiriti iu gjet një sasi lënde narkotike kokainë.
Në vijim të veprimeve procedurale, gjatë kontrollit në banesën e shtetasit Xhoi Zina, u gjetën 1 armë zjarri pistoletë dhe 2 armë të ftohta.” – thuhet në njoftimin e Policisë.
Autoritetet bëjnë me dije se kanë sekuestruar 9 kilogramë Cannabis Sativa, sasi Kokaine, dy armë zjarri, dy armë të ftohta, dy automjete, 6 celularë dhe sende të tjera të kundërligjshme. Policia thotë se hetimet vijojnë për identifikimin e shtetasve të tjerë të implikuar në këtë veprimtari kriminale.