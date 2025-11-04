Videoja që po bën xhiron e rrjetit, policia gjermane “arreston” në mes të autostradës një… mjellmë
Policia gjermane ka bërë bujë në mediat sociale me një video që tregon një oficer policie duke “kapur” një mjellmë të humbur.
Ngjarja ndodhi në shtetin e Rheinland-Pfalz, kur shpendi u pa pranë një autostrade, duke paraqitur rrezik si për shoferët ashtu edhe për veten.
Sipas autoriteteve, mjellma dukej se ishte humbur dhe ishte në rrezik të goditej nga automjetet që kalonin.
Oficerët e larguan shpejt atë dhe e transportuan në një vend të sigurt.
???? German police win social media over with a funny video of “detaining” a rogue swan— NEXTA (@nexta_tv) November 4, 2025
Police in Rhineland-Palatinate explained that the swan got lost and ended up near a highway.
It could have been killed by a car, but officers quickly picked it up and released it in a safe… pic.twitter.com/OrxpVSMSq5
Videoja humoristike e “arrestimit” u postua në mediat sociale dhe u bë virale. Ata që e panë komentuan pozitivisht për përpjekjet e autoriteteve për të mbrojtur shpendin, ndërsa policia shpjegoi se gjithçka u bë për sigurinë e mjellmës dhe të shoferëve.
Policia gjermane kujton se në raste të tilla, informimi i menjëhershëm i autoriteteve është thelbësor, në mënyrë që kafshët të mund të largohen pa rrezik.