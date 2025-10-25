Pse duhet t’i lajmë gjithmonë rrobat e reja para se t’i veshim? Ekspertja jep dy arsye thelbësore
Le të jemi të sinqertë. Shumë prej nesh lajmë vetëm të brendshmet, çarçafët dhe peshqirët para përdorimit, ndërsa rrobat e reja shpesh i veshim direkt.
Arsyeja kryesore? Rrobat janë të reja, dhe koha që dikush tjetër t’i provojë para nesh duket e parëndësishme. Për më tepër, nuk duam të rrezikojmë të prishim ngjyrën apo pamjen e blerjes së sapoardhur.
Megjithatë, ekspertët këshillojnë se është e domosdoshme të lajmë çdo rrobë të re para se ta përdorim.
Lana Hogue, një prodhuese rrobash, shpjegon dy arsye kryesore. Së pari, procesi i provimit mund të lërë rrobat me shumë baktere. Së dyti, shumë prej tyre mbahen me kimikate që mund të shkaktojnë reaksione të rënda në lëkurë.
Hogue shton se edhe fibrat natyrale trajtohen me kimikate që mund të çojnë në probleme si dermatiti.
“Duhet patjetër t’i lani rrobat para se t’i vishni, veçanërisht ato që janë në kontakt të drejtpërdrejtë me lëkurën ose që mund t’ju bëjnë të djersiteni,” shpjegon ajo.
Pra, pavarësisht se duket e tepërt, larja e rrobave të reja është një hap i rëndësishëm për higjienën dhe sigurinë tuaj.