Kërkohej nga autoritetet gjermane, kapet shtetasi shqiptar në Kakavijë
Një shtetas shqiptar, i kërkuar nga autoritetet gjermane, është arrestuar nga policia greke në pikën e kalimit kufitar të Kakavijës.
Shqiptari u arrestua nga oficerët e policisë së Departamentit të Kontrollit të Pasaportave të Kakavijës, në bashkëpunim me Nëndrejtorinë e Ndjekjes dhe Hetimit të Krimeve të Janinës.
Në veçanti, gjatë kontrollit policor të kryer nga oficerët e policisë pas hyrjes së shqiptarit në Greqi nëpërmjet pikës së kontrollit kufitar të Kakavijës, u zbulua se ai kishte një urdhër arresti evropian në pritje nga autoritetet gjermane për trafikim marijuanës në 9 raste, gjë që sipas ligjit gjerman dënohet me një dënim maksimal me burg prej 15 vitesh.
I arrestuari do të dërgohet në organin kompetent të prokurorisë.